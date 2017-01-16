Порошенко готов к плодотворному сотрудничеству с администрацией Трампа

Власти Украины готовы к плодотворному сотрудничеству с новой американской администрацией. Об этом заявил Петр Порошенко.

В Киеве сегодня состоялся совместный брифинг украинского лидера и вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. В ходе своего выступления Порошенко поблагодарил за помощь Украине Байдена, которого назвал «хорошим другом». Президент отметил, что надеется на тот же уровень взаимодействия и с новой администрацией США, которую сформировал избранный глава государства Дональд Трамп.

О том, что Джо Байден прибыл с визитом в столицу Украины, «АН-онлайн» сообщали ранее в понедельник. Первым украинским чиновником, с которым встретился Байден, стал глава правительства Владимир Гройсман.

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