Крым внесет в ООН резолюцию о нарушениях Украиной прав человека

Россия ответит на украинскую резолюцию ООН по Крыму своим документом.

Власти Крыма подготовили проект резолюции, в которой рассказывается о нарушениях прав человека в то время, когда полуостров находился под юрисдикцией Киева. Как рассказал представитель крымского правительства Заур Смирнов, в документе ситуация описана хронологически.

Напомним, в конце прошлого года Генассамблея ООН приняла внесенную украинской стороной резолюцию, которая обвиняет Россию в нарушении прав проживающих на территории Крыма национальных меньшинств. В Госдуме РФ заявили, что факты, изложенные в документе, не соответствуют действительности.