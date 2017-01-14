На Гайдаровском форуме предсказали будущее России

Гайдаровский форум в Москве закончился и под занавес, по заведенной традиции, его участники дали прогноз будущему России на 2017 год. Прогнозы ушедшего года не сбылись, но это не повод не делать новые...

Прогнозы будущего РФ дали участники площадки «Политические тенденции: оценки, анализ, прогноз», пишет 14 января газета «Известия».

«Предсказатели» будущего в 2016 году ошибались, прогнозируя, что у россиян «холодильник победит телевизор» и что кто-то из оппозиции победит на выборах в Госдуму. А расширение российского участия в антитеррористической операции в Сирии предсказал лишь один эксперт.

Касаемо будущего, Анатолий Чубайс думает, что Россия в 2024 году будет вырабатывать 3500 мегаватт ветровой энергии и 1500 мегаватт – солнечной (сейчас альтернативные источники энергии занимают лишь 0,2 %).

В 2017 году кардинальные перестановки произойдут в Кремле, считает завлабораторией методологии оценки регионального развития НИУ ВШЭ Николай Петров.

Вместе со «сменой поколений» в Кремле сменится и политическая структура власти. То, что политическая жизнь в стране находится «в штопоре», решили единодушно все участники форума, о чем глава фонда Егора Гайдара Андрей Колесников пошутил, что раз так, то пора открывать бутылку…