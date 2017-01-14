Захарова ответила на антироссийские публикации немецких СМИ

В МИД РФ отреагировали на антироссийские публикации, появившиеся в последнее время в немецких изданиях.

В числе этих публикаций материал Deutsche Welle, посвященный системе пропаганды, которая якобы существует в России. Журналисты напоминают читателям о том, что год назад российское телевидение придумало не соответствующую действительности историю о девочке Лизе – дочь переселенцев из России якобы похитили и изнасиловали приехавшие в Германию мигранты. Как утверждает Deutsche Welle, эта «утка» способствовала радикализации настроений российских немцев, повлияв тем самым на политический процесс в ФРГ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook упрекнула немецкие СМИ в том, что это именно они реанимировали «дело девочки Лизы». «Потом официальный Берлин скажет, что Москва вмешивается в выборы», — написала Захарова.

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