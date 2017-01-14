Пушков предрек крах антироссийской политики Обамы

Новость о продлении Соединенными Штатами антироссийских санкций прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков.

В своем микроблоге в Twitter Пушков посетовал на то, что американский президент Барак Обама не сделал выводов из своего пребывания на посту главы государства. Российский сенатор предрек, что скоро Обама увидит свою политику порванной в клочья.

О том, что Вашингтон продлил ограничительные меры в отношении РФ еще на год, стало известно накануне. Обама в своем распоряжении указал, что Россия угрожает национальным интересам Штатов.

Впервые американские санкции были введены против России весной 2014 года в ответ на вхождение в состав РФ Крыма. Ранее в субботу «АН-онлайн» приводили слова преемника Барака Обамы на посту президента Дональда Трампа, который заявил, что не планирует отменять санкции в ближайшей перспективе.

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