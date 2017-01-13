Российский МИД объявил о перезагрузке отношений с НАТО

Отношения НАТО и России выходят на другой уровень, заявил 13 января заместитель Министра иностранных дел РФ Алексей Мешков. Политик считает итоги прошедших переговоров с НАТО «выходом из болезни».

Итоги трех заседаний между российскими представителями и НАТО, что прошли в конце минувшего года, можно считать выходом на другой уровень, своего рода «перезагрузкой» отношений, заявил Алексей Мешков, сообщает ТАСС.

В двусторонних отношениях «Россия – НАТО» наметился положительный сдвиг, считает Мешков. Можно заключить, что прежняя напряженность в отношениях с альянсом уже в прошлом, - «тяжелая болезнь», как называет прежние отношения с НАТО российский МИД, закончилась. Обеим сторонам теперь предстоит совместно пересмотреть итоги прежних контактов, чтобы найти новый, конструктивный путь сотрудничества, которому не будет мешать политика.

В 2017 году исполняется 15 лет с момента подписания Римской декларации (28 мая 2002 года) "Отношения Россия-НАТО: Новое качество". Мешков уверен, что в рамках этой декларации и предстоит продолжать работу теперь. Необходимо забыть про политические неурядицы и реагировать лишь на реальные угрозы безопасности, на проблемы, которые затрагивают лишь отношения «Россия – НАТО», считает дипломат.