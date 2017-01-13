Борис Дубровский «нарезал» задачи для Сосновского района

Собственные доходы Сосновского района должны быть увеличены до 1 миллиарда рублей, сказал глава региона Борис Дубровский во время совещания по социально-экономическому развитию региона. Наиважнейшая задача, которая стоит теперь перед районом – улучшение качества жизни жителей.

По мнению Бориса Дубровского, Сосновка поставила перед собой довольно низкую планку на предстоящий год. Губернатор считает, что планка роста доходов должна быть не менее миллиарда рублей. Это можно достичь при развитии индустриальных парков «Малая Сосновка», «Планар», а также малого и среднего бизнеса. Им должны помочь местные власти.

В сельском хозяйстве Сосновке нужно увеличить процент эффективного использования сельскохозяйственных земель, а также развивать как аквакультуру и разведение животных.

- Району необходимо развивать переработку продукции сельского хозяйства, у него для этого отличные возможности, которые дает близость к областному центру, - подчеркнул губернатор.

Кроме того. район должен гармонично развивать свою инфраструктуру: строить детские сады и школы, улучшать экологию и продолжать следить за основными тенденциями развития Южного Урала.