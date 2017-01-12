Песков в связи с запретом «Дождя» обвинил Киев в деструктивных действиях

Запрет телеканала «Дождь» на Украине прокомментировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данная мера свидетельствует о продолжении реализации киевскими властями «деструктивной линии».

О том, что «Дождь» будет заблокирован на территории Украины, «АН-онлайн» сообщили ранее в четверг. У украинской стороны накопилось к российскому каналу множество претензий. Одна из них заключается в том, что «Дождь» в канун Нового года показал комедии, которые популяризируют правоохранительные структуры РФ.

Генеральный директор канала Наталья Синдеева отреагировала на это известие кратко. На своей странице в Facebook Синдеева написала, что ей очень жаль.

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