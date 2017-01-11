Новый госсекретарь США включит Россию в список приоритетных угроз – СМИ

Американские СМИ узнали о том, какую позицию по отношению к России намерен занять выдвинутый на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон. В распоряжении газеты The Washington Post оказался текст речи, с которой Тиллерсон выступит сегодня в сенате.

Из текста выступления следует, что новый глава Госдепа собирается включить РФ в список приоритетных угроз. По словам Рекса Тиллерсона, Москва предпринимает действия, нацеленные на дестабилизацию соседних стран и Ближнего Востока. Под соседними странами политик подразумевает, в частности, Украину, в которую, как следует из речи Тиллерсона, вторглись российские вооруженные силы.

Вашингтон не оставит без ответа агрессивную политику РФ, говорится в речи. Тиллерсон настаивает на том, что Россию нужно привлечь к ответственности.

Избранный президент США Дональд Трамп официально объявил имя нового госсекретаря в декабре прошлого года. Кандидатуру Тиллерсона должен утвердить сенат.

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