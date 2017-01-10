На расширение "списка Магнитского" Россия ответила пока только словами
10 января 2017, 19:20 [ «АН-онлайн» ]
Минфин США объявил о введении санкций против еще пяти россиян. Это случилось почти через год после предыдущего расширения «списка Магнитского». В Кремле ответили на персональные санкции пока только словами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение дополнительной мерой усиления деградации отношений между Москвой и Вашингтоном, информирует «Лента.ру». При этом представитель Кремля затруднился ответить, будут ли ответные шаги с российской стороны.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков счел дополнительные санкции, предпринятые США, «недостойной мстительностью», а также проявлением «санкционной мании». Заявление Рябкова опубликовано на официальном сайте ведомства.
«За оставшиеся десять дней своего существования администрация Обамы может наломать еще немало дров, в том числе чтобы максимально затруднить дальнейшую работу тем, кто придет после нее. Такое поведение просто позорно», — предостерег представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, на сей раз «список Магнитского» пополнили глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, Дмитрий Ковтун, Геннадий Плаксин, Станислав Гордиевский и Андрей Луговой.
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