Минфин США объявил о введении санкций против еще пяти россиян. Это случилось почти через год после предыдущего расширения «списка Магнитского». В Кремле ответили на персональные санкции пока только словами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение дополнительной мерой усиления деградации отношений между Москвой и Вашингтоном, информирует «Лента.ру». При этом представитель Кремля затруднился ответить, будут ли ответные шаги с российской стороны.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков счел дополнительные санкции, предпринятые США, «недостойной мстительностью», а также проявлением «санкционной мании». Заявление Рябкова опубликовано на официальном сайте ведомства.

«За оставшиеся десять дней своего существования администрация Обамы может наломать еще немало дров, в том числе чтобы максимально затруднить дальнейшую работу тем, кто придет после нее. Такое поведение просто позорно», — предостерег представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, на сей раз «список Магнитского» пополнили глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, Дмитрий Ковтун, Геннадий Плаксин, Станислав Гордиевский и Андрей Луговой.





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