Шойгу ответил на заявление Пентагона о нулевом вкладе России в борьбу с терроризмом в Сирии

Российский министр обороны Сергей Шойгу ответил на слова возглавляющего Пентагон Эштона Картера, который не так давно выступил с жесткой критикой военной операции в Сирии и заявил, что Россия не сделала ничего в борьбе с терроризмом на территории сирийского государства.

Глава Минобороны в свою очередь отметил, что Картер, говоря о нулевом вкладе, перепутал страну. Шойгу напомнил, что вклад Международной антитеррористической коалиции оказался даже не нулевым, а “уходящим в минус”, а российские ВКС фактически остались в Сирии без поддержки. Однако, несмотря ни на что, задача, поставленная Верховным главнокомандующим, была выполнена даже без помощи коалиции.

Шойгу также посоветовал Картеру впредь быть более аккуратным в своих оценках.

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