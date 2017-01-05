В Турции за связь с Гюленом арестуют 380 бизнесменов

Волна истерии турецких властей после попытки путча продолжается. Санкции на арест 380 бизнесменов уже выданы полиции. Людей подозревают в контактах с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Именно на проповедника Гюлена власти Турции возлагают всю ответственность за организацию попытки путча, что произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Бизнесменов арестовывают по подозрению в финансировании деятельности Гюлена. Следствие требует провести в домах и офисах предпринимателей обыски.

Интересно, что сам Гюлен переворот осудил и заявил властям, что не имеет к восставшим никакого отношения.