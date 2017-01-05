Пушков: Германия не нашла сил осудить бандеровский марш в Киеве

О нацистском шествии по центру Киева в день рождения Степана Бандеры «АН-онлайн» сообщали ранее. 5 января сенатор Алексей Пушков написал на своей странице в Twiiter, что Германия нацистский марш не осудила.

Марш в честь 108-й годовщины со дня рождения националиста Степана Бандеры прошел в Киеве 1 января. Более тысячи человек прошли по столице Украины. Выкрикивались антисемитские лозунги, жгли факелы, в общем, все происходило в духе Германии времен Третьего Рейха. Марш охраняли полицейские - он был согласован с официальными властями.

Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что в Берлине не нашли сил, чтобы осудить данный парад. Такое молчание российский сенатор считает равносильным поддержке национализма.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что в Германии лидером продаж стала книга Адольфа Гитлера Mein Kampf. Книгу пришлось шесть раз переиздавать – такую популярность она приобрела у населения.