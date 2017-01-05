Крымский депутат призвал Киев прекратить истерики по поводу Черноморского флота

В Госдуме РФ призвали Украину прекратить истерики по поводу нахождения в Крыму российского Черноморского флота.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что украинские правоохранители расследуют уголовное дело о госизмене, имевшей место при подписании Россией и Украиной Харьковских соглашений. Эти соглашения, заключенные в 2010 году, касались пребывания на территории Крымского полуострова кораблей Черноморского флота.

Депутат нижней палаты российского парламента от Крыма Руслан Бальбек назвал данные действия правоохранительных органов Украины истерикой, которую нужно прекратить по причине ее бессмысленности. По словам Бальбека, Киев опоздал почти на 3 года – именно столько времени полуостров находится в составе РФ. Следовательно, российский Черноморский флот в настоящее время базируется на своей территории.

«Филькины грамоты», которые придут от украинских следователей, нужно сохранить для истории, считает депутат.

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