США готовы передать Японии часть ее территорий

В американский жест доброй воли специалисты верить не склонны, поэтому задаются вопросом «А почему земли передают именно сейчас?». Так или иначе, но США заявили о готовности вернуть Японии часть земель.

О готовности вернуть стране восходящего солнца четыре тысячи гектаров ее земли сообщило 4 января Министерство обороны США, передает РИА Новости.

Земли находятся на Окинаве, и этот участок - самый большой с момента передачи Японии самого острова Окинава в 1972 году. Америка заявила, что вскоре вернет Японии еще часть земель.

На возвращенной территории США возведут вертолетные площадки для беспилотников Osprey. На Окинаве находится порядка 70 процентов всех американских военных баз в Японии.