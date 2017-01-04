ЦРУ заявило, что имеет доказательства влияния России на президентские выборы в США

Глава Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан 4 января заявил, что его ведомство располагает доказательствами того, как российские хакеры своими атаками влияли на выборы президента США.

Самих доказательств глава ЦРУ не приводит, но заверяет, что они «ясные» и «очевидные», передает РИА Новости.

Глава американской разведки изрядно подогрел интерес журналистов, не сообщив ни одного факта, а лишь констатировав то, что и раньше бездоказательно муссировалось. Бреннан пояснил свою «таинственность» тем, что упомянутые доказательства якобы представлены в докладе президенту США, а он уже решит, какие надо принять меры и что именно сообщать в СМИ (и сообщать ли вообще).

Ранее стало известно, что пресс-конференция ЦРУ по поводу кибератак во время предвыборной кампании отложена до 6 января.