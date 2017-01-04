Климкин пригрозил России ужесточением санкций

Глава МИД Украины рассказал о том, какой цели служат западные санкции в отношении России.

Как заявил Павел Климкин в эфире украинского телевидения, ограничительные меры необходимы для того, чтобы заставить Москву выполнять соглашения о прекращении огня в Донбассе, которые ранее были заключены в Минске. Если Кремль проигнорирует договоренности, санкции нужно будет ужесточить или найти другие средства воздействия на РФ, считает Климкин.

Напомним, вооруженный конфликт между ополченцами и армией продолжается на востоке Украины с весны 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в агрессии против украинского государства и поддержке сил ополчения. Официальная позиция Кремля заключается в том, что Россия не является участницей конфликта.

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