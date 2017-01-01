Американские сенаторы пригрозили санкциями Путину

Несколькими днями ранее президент США Барак Обама заявил, что введенные в отношении российских ведомств ограничения не являются окончательными. По его словам, Соединенные Штаты намерены принять еще ряд мер в ответ на действия России.

В свою очередь настроенные против России парламентарии также намерены добиваться введения новых санкций, даже если избранный президент Дональд Трамп будет против этого. Так, по словам сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэм, которые приводит “Радио Свобода”, весной 2017 года вопрос об ограничительных мерах снова будет поднят в связи с якобы имевшим место вмешательством России в выборы, и на этот раз санкции коснутся российского президента и его ближайшего окружения.

Маккейн добавил, что даже если Трамп не подпишет соответствующий закон, для введения санкций достаточно одобрения двух третей парламентариев.

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