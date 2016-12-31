Член сената США Джон Маккейн 31 декабря получил из рук президента Украины Петра Порошенко наградной автомат украинского производства. Награждение прошло на линии вооруженного противостояния в Донбассе.

О награждении американского сенатора сообщил на своей странице в соцсети глава пресс-службы украинского президента Святослав Цеголко. Цеголко подчеркивает, что оружие именно наградное. На снимке, распространенном его пресс-службой, Порошенко держит в руке автомат и при этом жмет руку сенатору Маккейну. ​

Ранее «АН-онлайн» писали, что объявленный накануне режим тишины в Донбассе украинская сторона уже успела многократно нарушить. Официально Петр Порошенко приехал в зону военных действий для того, чтобы поздравить солдат с Новым годом. Президента Украины сопровождают американские политики - Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эма Клобушар.