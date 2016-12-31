Дональд Трамп поздравил с Новым годом своих врагов

Сорок пятый президент Америки поздравил с Новым годом всех, но особое внимание уделил своим «многочисленным врагам», так сказано в его обращении. Поздравление появилось на странице Трампа в Twitter.

Трамп поздравляет с Новым годом всех, включая многочисленных врагов, а также тех, кто боролся с Трампом за президентство и проиграл. Трамп с присущим ему чувством юмора слегка «троллит» своих политических оппонентов, когда пишет про то, что его конкуренты так жестоко проиграли, что теперь просто не знают, что делать.

Дональда Трампа на президентских выборах в США стала одним из самых значимых мировых событий уходящего года. Республиканец обошел своего ближайшего конкурента – демократку Хилари Клинтон - по итогам голосования 8 ноября. Победана президентских выборах в США стала одним из самых значимых мировых событий уходящего года. Республиканец обошел своего ближайшего конкурента – демократку Хилари Клинтон - по итогам голосования 8 ноября.

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