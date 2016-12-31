Мария Захарова прокомментировала утверждения о том, что Трамп - ставленник Кремля

Представитель российского МИДа напомнила мировому сообществу, что еще в фазе предвыборной гонки в США «пророссийских» кандидатов в президенты страны не было и в помине, зато был один русофобский.

Мария Захарова назвала утверждения о Дональде Трампе как о «ставленнике России» элементами информационной войны, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, российская сторона просто не могла поддерживать ни одного из кандидатов на пост американского президента, так как ни один из этих кандидатов не делал ставку на союз в Россией, скорее, наоборот.

Авторы подобных измышлений, считает Захарова, либо просто не понимают суть происходящего, либо понимают, но намеренно выдают черное за белое.