В Совфеде ответили Болгарии насчет попыток “развалить ЕС”

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление, сделанное болгарским президентом Росеном Плевнелиевым.

В ходе беседы с корреспондентами lenta.ru Джабаров высказал мнение, что за такими громкими заявлениями Евросоюз пытается скрыть собственные ошибки. При этом сенатор отметил некоторое сходство между Плевнелиевым и президентом США Бараком Обамой - сроки полномочий и того, и другого подходят к концу, и, уходя, они пытаются во всех бедах обвинить Россию.

При этом, подчеркнул Джабаров, в Евросоюзе накопилось большое количество проблем, к которым Россия не имеет вообще никакого отношения - начиная с миграционной политики и заканчивая присоединением стран, экономика которых не соответствует стандартам организации.

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