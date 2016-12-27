Президент Болгарии обвинил Россию в попытке разрушить ЕС

Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев еще до начала украинского кризиса был известен своей антироссийской позицией и неоднократно заявлял, что Россия ведет скрытую войну против ЕС.

Теперь же, когда его полномочия на посту президента заканчиваются (в 2017 году его сменит победивший на выборах Румен Радев), Плевнелиев вновь выступил с обвинениями в адрес России. Болгарский лидер решил, что должен открыть европейцам глаза на происходящее и сообщить “истинные цели”, которые преследует “российская пропаганда”.

Как передает Deutsche Welle, Плевнелиев заявил, что Россия стремится дестабилизировать Евросоюз, чтобы в конце концов развалить его изнутри. Именно для этого она “поддерживает ультранационалистические движения”, пытаясь посеять среди европейцев сомнения в демократии.

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