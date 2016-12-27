Трамп: Обама сказал, что победил бы меня на выборах. Ни за что!

Президент США Барак Обама 26 декабря в одном из интервью, комментируя победу на выборах Дональда Трампа, сделал предположение, что мог бы выиграть эти выборы, будь он кандидатом от демократов. Трамп ответил…

45-й президент США Дональд Трамп уверен, что его победа на выборах была бы в любом случае. В своем «Твиттере» 27 декабря Трамп написал, что Обама, как и любой другой демократ, не смогли бы выиграть эти выборы, и объяснил, почему.

победы Обамы, Трамп высказался предельно резко: «Ни за что!» По мнению Трампа, проиграла не сама Клинтон, а ее партия, которая при любом кандидате проиграла бы. Причиныдемократов Трамп тоже озвучил: неудачная реформа медицинского страхования, снижение количества рабочих мест и борьба с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России). Касаемо возможнойОбамы, Трамп высказался предельно резко: «Ни за что!» По мнению Трампа, проиграла не сама Клинтон, а ее партия, которая при любом кандидате проиграла бы. Причины проигрыша Трамп тоже озвучил: неудачная реформа медицинского страхования, снижение количества рабочих мест и борьба с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России).