Бывший госсекретарь США готовит для Дональда Трампа план налаживания отношений с Россией, пишет 26 декабря немецкая пресса. Издание отмечает, что в ответ на уступки России США могут признать Крым российским.

Ссылаясь на немецкий журнал «Бильд», "Лайф" сообщает о предстоящих договоренностях между администрациями России и США по Крыму.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер многократно проводил личные встречи с российским лидером, и в новой администрации США он станет посредником в отношениях Москвы и Вашингтона.

Источники в американских спецслужбах сообщают, что новый президент США Дональд Трамп готовится снять антироссийские санкции, и это ему посоветовал Киссинджер. России будет предложено гарантировать безопасность в Донбассе, а США готовы молчать по «крымскому вопросу», официально признавать Крым российским Америка все же не намерена.