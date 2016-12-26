ВЦИОМ: более половины россиян признают Владимира Путина политиком года

Лучшим политиком года 64 процента жителей России назвали своего президента Владимира Путина. Об этом сообщил 26 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения после очередного мониторинга.

После Путина уровень рейтинга политиков резко падает: у Сергея Лаврова лишь 18 процентов голосов, а у Владимира Жириновского, как и у министра обороны Сергея Шойгу - только восемь процентов.

Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев, как лучший политик, набрал семь процентов голосов респондентов.

Путин первый и в рейтинге отечественной элиты: 77% опрошенных специалистами ВЦИОМ отдали ему первенство в этой градации.