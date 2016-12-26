МВД Турции: российского посла убил не террорист-одиночка

Следователи Турции обнаружили новые важные подробности дела об убийства российского посла Андрея Карлова. Судя по ним, преступление действительно было спланировано не одиночкой, а группировкой Фетуллаха Гюллена.

Об этом сообщил сегодня СМИ министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, впрочем, отказавшись приоткрывать завесу секретности над обнаруженными новыми обстоятельствами. Рассказал только, что власти устанавливают все связи убийцы внутри страны и за рубежом.

Сойлу видит взаимосвязь между покушением и терактами, произошедшими в стране в июне 2015 года. Это был единый план по ослаблению общих с Россией усилий по установлению стабильности в Малой Азии, полагает следствие. Вместе с тем, министр заявил о своей уверенности, что обе дружественные страны не поддадутся на провокации, а также вновь выразил соболезнование российскому народу.