Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил со своим иранским коллегой Хасаном Роухани ситуацию в Сирии после восстановления правительственными войсками полного контроля над Алеппо.

Как сообщается на сайте Кремля, в ходе беседы лидеры отметили, что завершение совместной операции по освобождению города от исламистов является важным этапом установления мира в этой стране и в целом борьбы с международным терроризмом.

Главы государств условились продолжать сотрудничество с целью политического урегулирования сирийского кризиса. Предполагается, что в ходе переговоров, которые состоятся в Астане, будут достигнуты конкретные договоренности по этому вопросу.

Президент Ирана также выразил соболезнования по поводу убийства в Турции российского посла Андрея Карлова.

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