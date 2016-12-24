МИД России ответил на решение польских властей снести памятник советским солдатам

Российский МИД, не так давно выразивший обеспокоенность по поводу осложнения диалога с Польшей из-за поправок в законодательство страны, прокомментировал сообщение о сносе памятника советским солдатам в городе Ланьцут.

Как недавно стало известно, власти города приняли решение снести монумент, который, по их мнению, ассоциируется с коммунизмом, а на время рождественских праздников на его месте установить елку. МИД России назвал такое решение “актом демонстративного цинизма”. В ведомстве отметили, что этот поступок наглядно демонстрирует отношение Польши к трагическим событиям истории, когда народам Европы удалось отстоять свою свободу только ценой огромных жертв.