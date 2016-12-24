Расширение Обамой «закона Магнитского» вызвало гнев в Госдуме

В Госдуме РФ жестко прокомментировали новость о распространении Соединенными Штатами «закона Магнитского» на весь мир.

Как заявил депутат Сергей Железняк, данное решение Вашингтона будет способствовать значительному ухудшению отношений США и других государств. При этом самого Обаму Железняк назвал «политическим неудачником». Администрация 44-го хозяина Белого дома, по словам российского парламентария, является «бездарной» и «провальной».

Сергей Железняк надеется, что преемник Обамы на посту президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не повторит ошибок своего предшественника и выстроит внешнюю политику страны, руководствуясь здравым смыслом.

О том, что власти США решили расширить действие «закона Магнитского», «АН-онлайн» сообщили ранее в субботу. Теперь Вашингтон сможет вводить ограничительные меры в отношении любого государства, заподозренного им в нарушении прав человека и коррупционных преступлениях.

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