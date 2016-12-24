В середине января в Россию прибудет президент Молдавии

Новый избранный президент Молдавии Игорь Додон прибудет с визитом в Москву 17 января, чтобы обсудить с президентом Российской федерации Владимиром Путиным существующую проблему трудовых мигрантов.

Данное заявление Додон сделал после часовой встречи с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который поздравил новоиспеченного президента Молдавии со вступлением в должность и предложил ему посетить Россию.

В ходе беседы политики обсудили повестку грядущей встречи с Путиным, которая должна состояться 17 января. Игорь Додон подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение Рогозина и заявил, что надеется на полное восстановления теплых отношений между РФ и Молдавией. Он добавил, что в ходе переговоров в Москве намерен обсудить два ключевых вопроса: возврат молдавской продукции на российский рынок, а также проблему молдавских трудовых мигрантов в России.

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