Путин: никто не спорит с тем, что армия США самая сильная

В пятницу, 23 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции высказался об армии Соединенных Штатов Америки.

Политик заявил, что армия США - одна из самых мощных в мире на данный момент и никто с этим не спорит. При этом Путин подчеркнул, что российская армия сильнее любого потенциального агрессора, который может сейчас строить планы нападения на нашу страну. "И это так", - категорично заключил президент России.

Напомним, ранее Госдеп Штатов отреагировал на слова Владимира Путина о военной мощи России, отметив, что США обладают большими возможностями, в которых никто не может сомневаться.