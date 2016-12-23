В начале будущего года Москву посетит глава ПАСЕ

Сегодня председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что в начале будущего года Москву посетит глава Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Педро Аграмунт, согласно последней информации, прибудет в РФ в первой половине января. Как сообщает сегодня РИА "Новости", глава ПАСЕ направил обращение в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова и выразил поддержку нашей стране в борьбе с терроризмом.

Напомним, ранее стало известно, что Совет Федерации официально утвердил свою часть российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.