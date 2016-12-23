Госдеп ответил на слова Путина о военной мощи России

В Вашингтоне прокомментировали заявление российского лидера Владимира Путина о военном превосходстве РФ.

Спикер Госдепартамента США Джон Кирби не стал оценивать уровень боеспособности российской армии, а предпочел высказать мнение о профессионализме американских военнослужащих. По словам Кирби, вооруженные силы Соединенных Штатов обладают возможностями, в которых никто сомневаться не может – американские военные отстаивают интересы своей страны по всего миру.

Накануне Владимир Путин, выступая в Минобороны, заявил о том, что армия РФ в настоящий момент сильнее любого потенциального агрессора. При этом президент указал на необходимость дальнейшей модернизации вооруженных сил.

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