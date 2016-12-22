Один из киевских райсудов постановил обыскать Путина

Обыскать офис президента России в его администрации, расположенной в доме №23 на ул. Ильинка в Москве, разрешил Печёрский районный суд Киева следователю по особо важным делам украинской Генпрокуратуры.

По предположению следователя, в здании, среди многочисленных документов, должно храниться письмо спасшегося бегством в России свергнутого президента Украины Виктора Януковича. В этом письме якобы должна содержаться просьба к Владимиру Путину ввести вооруженные силы на территорию страны, чтобы подавить мятеж и вернуть легитимную власть. Но необходим доступ к вещам и документам в кабинете президента «страны-агрессора», а также судебное разрешение на выемку и изъятие оригинала письма. Почерковедческая экспертиза позволила бы следствию установить авторство подписи.

Что думает сам Владимир Путин о названном постановлении, пока не известно. Напомним, ранее Печёрский райсуд Киева разрешил задержать министра обороны России Сергея Шойгу.