Кандидат в президенты Франции заявила о желании отменить антироссийские санкции
22 декабря 2016, 12:48 [ «АН-онлайн» ]
Кандидат в президенты Франции, лидер партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен заявила о своем желании снять санкции, введенные в отношении России.
По словам политика, она всегда была убеждена в несправедливости ограничений. Кроме того, как показало время, санкции оказались крайне неэффективными мерами воздействия, а зачастую имели даже негативные последствия для ряда стран, в том числе и Франции. Ле Пен заявила, что намерена добиваться отмены ограничений, как минимум тех, что затрагивают Францию, поскольку санкции оказали разрушительное воздействие на французскую экономику, а особенно на ее сельскохозяйственный сектор.
Кроме того, политик считает, что ограничительные меры мешают вести диалог с Россией. Она выразила надежду, что избрание Дональда Трампа поможет Западу установить более конструктивные отношения с Москвой.
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