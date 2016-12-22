Кандидат в президенты Франции заявила о желании отменить антироссийские санкции

Кандидат в президенты Франции, лидер партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен заявила о своем желании снять санкции, введенные в отношении России.

По словам политика, она всегда была убеждена в несправедливости ограничений. Кроме того, как показало время, санкции оказались крайне неэффективными мерами воздействия, а зачастую имели даже негативные последствия для ряда стран, в том числе и Франции. Ле Пен заявила, что намерена добиваться отмены ограничений, как минимум тех, что затрагивают Францию, поскольку санкции оказали разрушительное воздействие на французскую экономику, а особенно на ее сельскохозяйственный сектор.

Кроме того, политик считает, что ограничительные меры мешают вести диалог с Россией. Она выразила надежду, что избрание Дональда Трампа поможет Западу установить более конструктивные отношения с Москвой.

Читайте также:

США расширили антироссийские санкции

См. все новости дня