Собственный проект резолюции о нарушении прав человека, но не в Крыму, а на Украине (которые большинство членов ООН пока считают одной страной) готовы предложить крымские власти Генеральной Ассамблее.

Последняя на днях большинством голосов приняла подготовленную Украиной резолюцию, согласно которой в Крыму Российские власти повсеместно ущемляют права человека и нацменьшинств. Особенно крымских татар, впервые получивших особый статус. Не случайно глава Республики Крым Сергей Аксёнов охарактеризовал резолюцию как набор пропагандистских штампов.

По словам члена крымского правительства Заура Смирнова, к ним поступают многочисленные просьбы граждан Украины обратиться в мировому сообществу по фактам вопиющих нарушений прав человека, свобод слова и собраний в их стране. Там подавляется инакомыслие и царят репрессии, а сам Крым уже два года подвергается попыткам диверсий и блокады. Скорее всего, проект резолюции по этому поводу будет подготовлен для ООН, считает Смирнов.