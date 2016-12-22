Расследовать военные преступления и нарушения прав человека в Сирии будет новая структура, создать которую постановила Генеральная Ассамблея ООН вчера вечером. Проект резолюции инициировали более 30 стран.

Среди авторов некоторые члены Евросоюза, Украина, Турция, Канада и арабские страны. За создание единого механизма мониторинга проголосовали 105, против 15, а воздержались более 50 членов ООН. Новая структура будет связана с независимой международной комиссией, расследующей обстоятельства гибели населения в ходе войны в Сирии.

Ранее ряд государств, включая США, Францию и Великобританию, выступили с обвинениями в адрес России по поводу обстрелов объектов гражданской инфраструктуры и гибели мирного населения в городе Алеппо, освобожденном сирийской армией.

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