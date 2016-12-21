Песков ответил на вопрос, будет ли Путин переизбираться в 2018 году

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, намерен ли Владимир Путин участвовать в президентских выборах, которые состоятся в России в 2018 году.

В ходе своего интервью телеканалу "Мир" Песков заявил, что ему ничего неизвестно о том, есть ли у президента такое намерение, однако добавил, что в настоящий момент вопроса об участии в выборах в повестке дня нет. Пресс-секретарь напомнил, что до этого события еще два года, и говорить что-либо о возможном участии - преждевременно, поскольку нужно решать текущие проблемы.

При этом опрос, проведенный немногим ранее "Левада-центром", показал, что почти две трети граждан России (63 процента) поддерживают переизбрание Путина в 2018 года.

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