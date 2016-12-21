Свердловские депутаты выступили против продажи "боярышника"
21 декабря 2016, 14:50 [ «АН-Екатеринбург» ]
Заксобрание Свердловской области собирается выйти на федеральный уровень с инициативой о запрете или ограничении продажи боярышника, заявил прессе председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов.
– Обязательно нужно предпринимать законодательные меры, чтобы такая же ситуация, как в Иркутске, не повторилась у нас. Но нужно понимать, что это не продается в магазинах – это продается в аптеках, как лекарственный препарат, – сообщил Сергей Никонов.
По его словам, на данный момент работает постоянно действующая группа в сфере оборота алкоголя. В феврале будет следующее заседание группы и там есть вопрос о законодательной инициативе муниципалитетов о запрете и ограничении.
– Поэтому мы эту проблему глубоко изучаем и, наверное, выйдем с предложениями и к федеральному собранию РФ, и на своем уровне будем решать эту проблему, – подчеркнул Сергей Никонов.