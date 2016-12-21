Хорватия и Словения поругались из-за конфет

При дарении конфет важно не только содержание подарка, но и его оформление. Скандал между иностранными ведомствами Хорватии и Словении как раз произошел из-за того, что на упаковку внимания не обратили.

посольство подарила Министерству конфет с названием "Привет из Хорватии", передает Хорватскоеподарила Министерству иностранных дел Словении коробкус названием "Привет из Хорватии", передает "Лайф"

Возможно, дипломаты не обратили внимания на упаковку, или сделали это специально. На коробке была изображена карта Хорватии, на которой были и спорные земли в районе Пиранского залива.