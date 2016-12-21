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Дональд Трамп объявлен человеком года, Путин - второй

21 декабря 2016, 11:39 [ «АН-онлайн» ]

Дональд Трамп объявлен человеком года, Путин - второй
globallookpress.com
Французское агентство "Франс-Пресс" составило традиционный ежегодный рейтинг знаменитостей. Первое место отдано 45-му президенту США Дональду Трампу. На второй строчке - российский лидер Владимир Путин.
 
Согласно рейтингу, Дональд Трамп - самый популярный человек уходящего года. Вторую строчку занял президент России Владимир Путин, а замыкает тройку лидеров глава Турции Реджеп Эрдоган. Издание поясняет свой выбор тем, что все три политика, попавшие в тройку, бросили вызов традиционным элитам.
 
В десятку знаменитостей года попали также Хиллари Клинтон (она четвертая в рейтинге), президент Сирии Башар Асад, президент США Барак Обама, Папа Римский Франциск и супруга Обамы - Мишель.
 
 

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