Накануне последних президентских выборов в США Барак Обама единственный раз за время правления звонил Владимиру Путину по так называемому «красному телефону» спецсвязи с требованием остановить кибератаки.

По сведениям американского телеканала NBC, полученным от источника в Белом доме, Обама потребовал от российского лидера прекратить вмешательство в выборные процессы, упомянув международное право и вооруженный конфликт. А также подчеркнул, что действия России будут рассматриваться в соответствии со стандартами, по которым кибератаки могут считаться враждебным актом.

Как известно, в Кремле отрицают всякое вмешательство в избирательную кампанию, а обвинения спецслужб и лидеров правящей в США Демократической партии называют голословными. Тем не менее, сообщение Обамы, переданное по спецсвязи, в Белом доме сочли успешным, поскольку день выборов прошел без всяких эксцессов.

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