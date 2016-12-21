Обама впервые общался с Путиным по "красному телефону"
21 декабря 2016, 11:31 [ «АН-онлайн» ]
Накануне последних президентских выборов в США Барак Обама единственный раз за время правления звонил Владимиру Путину по так называемому «красному телефону» спецсвязи с требованием остановить кибератаки.
По сведениям американского телеканала NBC, полученным от источника в Белом доме, Обама потребовал от российского лидера прекратить вмешательство в выборные процессы, упомянув международное право и вооруженный конфликт. А также подчеркнул, что действия России будут рассматриваться в соответствии со стандартами, по которым кибератаки могут считаться враждебным актом.
Как известно, в Кремле отрицают всякое вмешательство в избирательную кампанию, а обвинения спецслужб и лидеров правящей в США Демократической партии называют голословными. Тем не менее, сообщение Обамы, переданное по спецсвязи, в Белом доме сочли успешным, поскольку день выборов прошел без всяких эксцессов.
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