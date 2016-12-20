В России прокомментировали резолюцию по Крыму, принятую Генассамблеей ООН

В России прокомментировали резолюцию по Крыму, которую приняла Генассамблея ООН. В частности по поводу произошедшего высказались в Госдуме.

Парламентарии отметили, что это ожидаемое событие. В свою очередь, Павел Шперов, член комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, заявил, что многое в резолюции не соответствует действительности. Он отметил, что это дикость, когда подобные документы принимают люди, которые далеки от происходящего в Крыму, да и вообще ни разу не посещали полуостров, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что принятие данного документа на фоне последних происшествий выглядит довольно странно. Он заявил, что положения резолюции подменяют реальные проблемы надуманными.