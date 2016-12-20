Кремль весьма заинтересован в высокой явке избирателей на президентских выборах (март 2018 года). Аншлаг мог бы обеспечить оппозиционный кандидат Алексей Навальный, заявивший о своем намерении участвовать в кампании.

Вопрос допуска главы Фонда борьбы с коррупцией до главных политических выборов страны ради привлечения к ним внимания действительно стоял на повестке дня в Кремле какое-то время назад, поведали два источника «Дождя», близкие к руководству президентской администрации, и подтвердил федеральный чиновник. Однако позже там сочли его участие «вредным».

«Расчеты показывают, что явка повысится на несколько процентов, а вся интрига сведется к вопросу, получит ли он 5% или 10%. Конечно, он создаст шум и выплеснет много негатива, но пользы от этого не будет», - аргументировали высшие эшелоны власти.

Неделю назад Навальный объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах и сборе средств на свою кампанию. У оппозиционера уже готовы основные пункты предвыборный программы. Участие оппозиционера в выборах стало возможным после того, как в феврале Европейский суд по правам человека обнаружил нарушения в деле «Кировлеса» и Верховный суд России был вынужден отменить приговор. Однако отправил дело на новое рассмотрение. Если суд вновь признает Навального виновным (скорее всего, так оно и будет), то он лишится права выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

Times





Times не исключает, что Владимир Путин может перенести президентские выборы на 2017 год.