Матвиенко: в будущем году с России снимут санкции

Во вторник, 20 декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в будущем году с нашей страны могут снять санкции.

Политик добавила, что РФ смогла успешно преодолеть шок от ограничений и экономического кризиса, сейчас страна вышла на спокойный уровень развития. По мнению Матвиенко, России удалось сохранить абсолютно стабильную ситуацию в финансовой и социальной сферах в весьма непростых внутренних и внешних условиях.

Как сообщает ТАСС, по мнению спикера Совфеда, это полностью заслуга президента Владимира Путина, правительства и федерального собрания. Она также убеждена, что в грядущем году санкции ослабнут, а затем и вовсе будут сняты.