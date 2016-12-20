Стало известно, когда Абэ прибудет в Россию

Японский премьер-министр Синдзо Абэ лично заявил о своем намерении посетить Россию в начале будущего года.

Политик намерен в рамках своего визита провести переговоры по мирному договору между странами. Как сообщает сегодня агентство Kyodo, в ходе своего выступления с лекцией в Токио Абэ подчеркнул, что желает использовать удобный момент для улучшения отношений с Россией.

Напомним, 15-16 декабря с рабочим визитом Японию посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. По итогам встречи Синдзо Абэ заявил, что данный жест ознаменовал собой взлет российско-японских отношений. При этом больше половины жителей страны восходящего солнца остались недвольны итогами переговоров на высшем уровне.