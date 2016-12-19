Совбез ООН единогласно принял резолюцию по Алеппо

Резолюция ООН по Алеппо, которая недавно так критиковалась российской стороной, согласована и принята в новом варианте. Обновленная редакция мирного урегулирования в Сирии устроила все страны.

Передовая западная пресса подметила, что как только ситуация в сирийском Алеппо завершилась спасением мирных жителей, которому способствовало активное участие российской стороны, переговоры по Сирии пошли без проволочек, пишет «Российская газета».

Европейские политики пытаются реабилитировать себя и идут навстречу российской дипломатии.

Ранее «АН-онлайн» передавали о трехсторонних переговорах по Сирии, которые пройдут в Москве. Если участники московской встречи – Россия, Иран и Турция – договорятся, то Европе придется признать политический проигрыш. Совбез ООН сделал все, чтобы урегулирование сирийской ситуации устроило Россию.