Украинцы хотят переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве

Проспект Красных казаков, который по планам декоммунизации Украины в 2016 году решением Верховной Рады был переименован в проспект имени националиста Степана Бендеры, может снова поменять название.

Согласно современным украинским законам, если петиция на переименование улицы собирает положенные 10 тысяч подписей, то воля народа будет выполнена, передает RT.

Более десяти тысяч жителей украинской столицы подписали просьбу о переименовании проспекта Степана Бандеры в проспект Владимира Великого. Горожане считают, что князь Владимир создал великое христианское государство и должен быть увековечен в названии проспекта.