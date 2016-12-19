Пресс-служба "Ельцин-центра" прокомментировала визит Никиты Михалкова 17 декабря. По их словам, режиссер даже не стал осматривать всю экспозицию.

Напомним, 17 декабря Никита Михалков прибыл в Екатеринбург и посетил «Ельцин Центр». В ходе своего выступления перед камерами телеканалов он заявил, что посещение музея только подтвердило его первоначальное мнение. Ранее в Совете Федерации Никита Михалков заявил, что «Ельцин Центр» дает необъективную оценку событиям отечественной истории и тем самым разрушает национальное самосознание детей, посещающих музей.

«На самом деле никакого «посещения музея», по сути, не было. Непримиримый борец с «Ельцин Центром» не двинулся дальше второго зала основной экспозиции. А всего залов в основной экспозиции музея – восемь», – сообщают представители Центра. - Михалков не нашёл времени для того, чтобы почитать документы, послушать видеосвидетельства очевидцев или хотя бы внимательно посмотреть хронику. При этом половину времени, отведённого им на музей, он потратил на монологи, предназначенные для сопровождающей его телекамеры. Сценарий «посещения музея» оказался бесхитростным – тот же «Бесогон», но в интерьерах Музея Ельцина»